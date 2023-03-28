260 كم وطرق خطرة.. "أهالي بالحجرة" يطالبون بفرع للكلية التقنية: خياراتنا "أحلاها مر"

وأضافوا: "مع محدودية الخيارات؛ فإن الأهالي أمام خيارين إما ترك أبنائهم وبناتهم يواجهون الخطر اليومي في رحلة السفر المستمرة، وإما هجر منازلهم في الحجرة والانتقال للباحة لتمكينهم من الدراسة؛ وذلك هربًا من الخيار الثالث المخيف وهو التوقف عن الدراسة وتلك جميعها خيارات أحلاها مر، وأضافوا: "وكدليل على معاناتنا فإن طالباتنا لم يحضرن اليوم لمقاعد التدريب بعد وفاة سائق الباص الذي يُقلهن في حادث مروري".