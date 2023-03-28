260 كم وطرق خطرة.. "أهالي بالحجرة" يطالبون بفرع للكلية التقنية: خياراتنا "أحلاها مر"

طالَبَ عدد من أهالي محافظة الحجرة، بافتتاح فروع للكلية التقنية للبنين والبنات ومعاهد صناعية بالمحافظة.
وقال الأهالي لـ"سبق": يقطع بناتنا ما يزيد على 260كم يوميًّا ذهابًا وعودة للوصول من منازلهن في الحجرة للكلية التقنية في الباحة، يتخللها عقبة وتغير أجواء وتضاريس بين تهامة والسراة، بالإضافة لطريق خطر يكتظ بالمسافرين وتتعدد حوادثه المرورية.
وأضافوا: "مع محدودية الخيارات؛ فإن الأهالي أمام خيارين إما ترك أبنائهم وبناتهم يواجهون الخطر اليومي في رحلة السفر المستمرة، وإما هجر منازلهم في الحجرة والانتقال للباحة لتمكينهم من الدراسة؛ وذلك هربًا من الخيار الثالث المخيف وهو التوقف عن الدراسة وتلك جميعها خيارات أحلاها مر، وأضافوا: "وكدليل على معاناتنا فإن طالباتنا لم يحضرن اليوم لمقاعد التدريب بعد وفاة سائق الباص الذي يُقلهن في حادث مروري".
وقال الأهالي: "نطالب بافتتاح فروع للكلية التقنية بالمحافظة؛ حفاظًا على بناتنا، وحرصًا على استمرار التعليم والتدريب وفق تَوَجه دولتنا وقيادتنا الرشيدة التي تحرص على تسهيل الوصول للعلم وتذليل كل المعوقات أمامه".
وكان المهندس ضاوي الغامدي مدير الاتصال المؤسسي بالإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة، قد أوضح لـ"سبق"، أنه "يوجد مشروع إنشاء مبنى المعهد الصناعي الثانوي بقلوة، والذي تم تحويله إلى (الكلية التقنية للبنات بمحافظة قلوة) بعد الدراسة وتلمس الاحتياج لافتتاح كلية تقنية للبنات وموافقة صاحب الصلاحية بديوان المؤسسة، وقد تم إنجاز ما يقارب ٦٠% من المشروع، والمشروع يحظى بمتابعة أمير المنطقة وديوان المؤسسة لاستكماله.
وعن موعد الافتتاح والأقسام قال: "يعتمد الافتتاح على استكمال المشروع، الذي نتطلع أن يكون قريبًا، والتخصصات المستهدفة في الكلية تعتمد على دراسة متطلبات سوق العمل، وبالتأكيد تخدم المنطقة والقطاع التهامي".