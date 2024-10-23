"سعود بن مشعل" يتوج الفائزين بجائزة مكة للتميز في دورتها الـ16 بأفرعها التسعة

وفي ‏فرع التميز الإداري فازت (اللجنة الأمنية الدائمة في المنطقة) عن تميزهم في مشاريعهم الدائمة، أما الفائز بجائزة التميز في خدمات الحج والعمرة (جمعية هدية الحاج والمعتمر)، وعلى جائزة ‏فرع التميز الإنساني فازت وزارة البلديات والاسكان عن حملة (جود المناطق). والفائز في ‏فرع التميز البيئي مناصفة كل من (القوة الخاصة للأمن البيئي) عن مبادرة نحو بيئة مستدامة، وجامعة الأعمال والتكنولوجيا عن مشروع (طاقة الغد من نافذتك اليوم)، وحصل على جائزة التميز الثقافي (وزارة الثقافة) عن (متحف تيم لاب بلا حدود).