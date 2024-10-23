"سعود بن مشعل" يتوج الفائزين بجائزة مكة للتميز في دورتها الـ16 بأفرعها التسعة

توّج نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز مساء اليوم بجدة الفائزين بجائزة مكة للتميّز في دورتها الـ16، للعام 2024 بأفرعها التسعة، في حفل يشهد لأول مرة إعلان الفائزين خلال حفل التتويج، بحضور عدد من الأمراء ومسؤولي ومدراء الجهات المشاركة، وذلك نيابة عن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.
وأوضحت أمانة الجائزة، أن الجائزة تأتي امتداداً لرؤية أمير منطقة مكة المكرمة، التي بدأها قبل 15 عاماً بهدف تشجيع التميز والإبداع في مختلف المجالات التي تخدم المنطقة وتسهم في تحقيق تنميتها المستدامة.
وأشارت إلى أن الأمير خالد الفيصل قد أسس هذه الجائزة لتكون منبراً لتكريم الأفراد والمؤسسات الذين يسهمون بشكل فعّال في تطوير المنطقة ورفع مستوى الخدمات فيها، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، حتى أصبحت منذ انطلاقها رمزاً للتقدير والاعتراف بالجهود المتميزة التي تسعى لنهضة المنطقة وتطوير كافة جوانب الحياة فيها، سواء في المجال البيئي، الاجتماعي، الثقافي، أو التقني.
وتهدف الجائزة التي تحظى بمتابعة أمير المنطقة الأمير خالد الفيصل وسمو نائبه الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز إلى تعزيز الابتكار عن طريق توفير منصة لتبادل التجارب الناجحة بين قطاعات الأعمال المختلفة والتعرف على أفضل الممارسات، كذلك تفعيل مشاركة المنشآت في بناء المجتمع، والوصول لأعلى مستويات الجودة والتميز في الأداء ونشر مفاهيم الجودة والتميز في الأداء المؤسسي تحقيقاً لتنمية مستدامة.
وكرّم نائب أمير منطقة مكة المكرمة الفائزين، وهم على النحو التالي: الفائز بجائزة فرع التميز الاقتصادي مناصفة كل من (الهيئة العامة للموانئ) عن ميناء جدة الإسلامي و(منتدى مكة للحلال) الذي أقامته الغرفة الصناعية التجارية بمكة والفائز بجائزة فرع التميز العلمي والتقني (وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات) عن (برنامج رواد الفضاء السعوديين)، والفائز بجائزة التميز في فرع التميز العمراني (أمانة جدة) عن مشروع (تطوير الواجهة البحرية بأبحر الجنوبية)، والفائز بجائزة التميز الاجتماعي (الهيئة الوطنية للأمن السيبراني) عن مبادرة معرض برنامج (آمن) للتوعية بالأمن السيبراني.
وفي فرع التميز الإداري فازت (اللجنة الأمنية الدائمة في المنطقة) عن تميزهم في مشاريعهم الدائمة، أما الفائز بجائزة التميز في خدمات الحج والعمرة (جمعية هدية الحاج والمعتمر)، وعلى جائزة فرع التميز الإنساني فازت وزارة البلديات والاسكان عن حملة (جود المناطق). والفائز في فرع التميز البيئي مناصفة كل من (القوة الخاصة للأمن البيئي) عن مبادرة نحو بيئة مستدامة، وجامعة الأعمال والتكنولوجيا عن مشروع (طاقة الغد من نافذتك اليوم)، وحصل على جائزة التميز الثقافي (وزارة الثقافة) عن (متحف تيم لاب بلا حدود).
وفي ختام الحفل، كرّم نائب أمير منطقة مكة المكرمة الرعاة وأعضاء لجان التحكيم لجائزة مكة للتميز.