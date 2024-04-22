إيقاف "معرض توظيف" بـ"الشرقية".. ومصادر "سبق": لم يحصل على التصاريح اللازمة.. وجارٍ التحقيق

وقال المصدر لـ"سبق" إن المعرض أُوقف لعدم حصوله على التصاريح اللازمة لإقامة معرض للتوظيف واستقبال المتقدمين على الفرص الوظيفية. فيما يجري حاليًا التحقيق مع الجهة المنظمة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيال ما تم رصده.