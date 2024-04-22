محليات

إيقاف "معرض توظيف" بـ"الشرقية".. ومصادر "سبق": لم يحصل على التصاريح اللازمة.. وجارٍ التحقيق

الإجراءات تتضمن استقبال السِّيَر الذاتية إلكترونيًّا بشكل واضح ومُيسَّر
إيقاف "معرض توظيف" بـ"الشرقية".. ومصادر "سبق": لم يحصل على التصاريح اللازمة.. وجارٍ التحقيق

علمت "سبق" من مصادر خاصة بإيقاف معرض التوظيف الخاص بأحد المشاريع في المنطقة الشرقية، الذي أقيم اليوم الاثنين الثاني والعشرين من شهر إبريل.

وقال المصدر لـ"سبق" إن المعرض أُوقف لعدم حصوله على التصاريح اللازمة لإقامة معرض للتوظيف واستقبال المتقدمين على الفرص الوظيفية. فيما يجري حاليًا التحقيق مع الجهة المنظمة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيال ما تم رصده.

وأوضح المصدر لـ"سبق" أن الإجراءات المعتمدة للمعارض المصرحة تتطلب أن تكون إجراءات استقبال السِّيَر الذاتية بشكل إلكتروني، وبإجراءات واضحة ومُيسَّرة للمتقدمين.

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معرض توظيف

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