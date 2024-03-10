المرصد الفلكي بجامعة المجمعة: بقاء هلال رمضان ما بين 11 - 13 دقيقة من غروب شمس اليوم

وخلصت المعطيات الحسابية العلمية للمرصد ليوم الأحد 29 شعبان 1445هـ - حسب تقويم أم القرى، خلال رصده لهلال شهر رمضان 1445هـ إلى أن الاقتران حدث اليوم الساعة 12:00 ظهرًا ، فيما ستغرب الشمس في مكة المكرمة الساعة 6:29 ويغرب الهلال الساعة 6:42، أما في موقع المرصد الفلكي بالجامعة فستغرب الشمس الساعة 6:04 عند درجة 266، وسيغرب الهلال الساعة 6:15 عند درجة 265، أي أن الهلال سيغرب بعد الشمس بمقدار 11 دقيقة بارتفاع 2,66 درجة واستطالة 4,5 درجات.