وزير الصحة اليمني: "إغاثي الملك سلمان" الداعم الأول لنا وعشرات المشاريع شاهدة

وأشاد "بحيبح" بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة، قائلًا إنه الداعم الأول للقطاع الصحي بعشرات المشاريع في اليمن، مشيرًا إلى أن التدخلات الوحيدة في المحافظة هي عبر مركز الملك سلمان للإغاثة.