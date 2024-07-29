لغير المقبولين هذا العام.. جامعة شقراء تبدأ غدًا استقبال طلبات القبول الإلحاقي

كما بينت عن القبول الالحاقي أن المفاضلة تتم بشكل تنافسي على المقاعد الشاغرة، كما لا يُسمح بتكرار قبول المتقدم في أكثر من جامعة؛ إذ ترتبط الجامعة مع بقية الجامعات من خلال خدمة القبول المركبة GSB. ولا يمكن للمقبولين في القبول الالحاقي تغيير التخصص أو الكلية إلا بعد مرور فصل دراسي على الأقل، وتحقيق شروط التحويل.