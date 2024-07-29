لغير المقبولين هذا العام.. جامعة شقراء تبدأ غدًا استقبال طلبات القبول الإلحاقي

أعلنت جامعة شقراء مواعيد فتح بوابة طلب تغيير التخصص للطلبة المقبولين بالجامعة لهذا العام، والقبول الإلحاقي للطلاب والطالبات على المقاعد الشاغرة لمن لم يحصل على قبول في جامعة أخرى لهذا العام 1446هـ.
وأوضحت "الجامعة" أن فترة التقديم خلال الفترة 24- 27 محرم 1446هـ وفترة إعلان نتائج الفرز وتأكيد القبول خلال 1- 2 صفر 1446هـ، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية الطلاب: (pab.su.edu.sa) والطالبات: (pag.su.edu.sa).
كما بينت عن القبول الالحاقي أن المفاضلة تتم بشكل تنافسي على المقاعد الشاغرة، كما لا يُسمح بتكرار قبول المتقدم في أكثر من جامعة؛ إذ ترتبط الجامعة مع بقية الجامعات من خلال خدمة القبول المركبة GSB. ولا يمكن للمقبولين في القبول الالحاقي تغيير التخصص أو الكلية إلا بعد مرور فصل دراسي على الأقل، وتحقيق شروط التحويل.