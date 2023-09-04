بغرض خلق الفرص للموهوبين.. الصندوق الثقافي يوقّع مذكرة تفاهم مع "مرواس"

يشار إلى أنّ شركة "مرواس" هي الأولى من نوعها فنيًّا وترفيهيًّا في العالم العربي، حيث تضمّ 22 من الاستديوهات العالمية، والأكاديميات الفنية، وشبكات الإنتاج الإذاعي والموسيقي، وتسعى إلى تطوير مفهوم الفن والترفيه وصناعة المحتوى في المملكة، عبر توفير بيئة عمل متكاملة تلبي جميع احتياجات الفنانين والمنتجين.