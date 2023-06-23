جازان.. موظفون بمركز الآفات والأمراض يطالبون بالتدخل بعد 3 أشهر دون رواتب

وقالوا: إنهم "تواصلوا مع الشركة مرارًا وتكرارًا ولكن دون جدوى؛ حيث تتعذر بأعذار كثيرة واهية، وبينوا أن لديهم أسرًا ولديهم متطلبات، والبعض مرتبط بإيجار وأقساط، وإن التأخير أضرّ بهم، خاصة مع قرب عيد الأضحى"، لافتين إلى أن الرواتب، والتي لا تتجاوز 2500، لا تتماشى مع قرارات التوطين التي من المفترض ألا تقل عن 4 آلاف ريال.