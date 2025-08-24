العثور على مفقودي سيول محايل بعد جهود مكثفة

وأوضحت فرق الدفاع المدني أنه تم العثور على أحد المفقودين في وادي آل فاهمة بعد أن جرفته السيول لمسافة طويلة، فيما تم العثور على المفقود الآخر في سيول دغبج، حيث جرى انتشال الجثمانين ونقلهما إلى ثلاجة مستشفى محايل العام، لاستكمال الإجراءات الرسمية.