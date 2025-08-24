العثور على مفقودي سيول محايل بعد جهود مكثفة

شهدت محافظة محايل عسير، صباح اليوم، العثور على مفقودي السيول بعد جهود ميدانية متواصلة شاركت فيها فرق الإنقاذ والجهات الأمنية بإشراف مباشر من وكيل المحافظة سعد بن راشد آل ناشع، وبحضور مدير الدفاع المدني بالمحافظة العميد أحمد بن إبراهيم الرفيدي.
وأوضحت فرق الدفاع المدني أنه تم العثور على أحد المفقودين في وادي آل فاهمة بعد أن جرفته السيول لمسافة طويلة، فيما تم العثور على المفقود الآخر في سيول دغبج، حيث جرى انتشال الجثمانين ونقلهما إلى ثلاجة مستشفى محايل العام، لاستكمال الإجراءات الرسمية.
وأكدت الجهات المختصة أن عمليات البحث استمرت لساعات طويلة وسط تضاريس صعبة، قبل أن تكلل بالعثور على المفقودين، فيما قدمت التعازي لذويهم، سائلة الله أن يتغمدهما بواسع رحمته.