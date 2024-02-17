"الحميدي" رئيسًا تنفيذيًّا لبنك التنمية الاجتماعية

ويأتي التعيين في إطار استراتيجية البنك الواعدة بتعزيز النمو والتركيز على الارتقاء بقطاع المنشآت الصغيرة والناشئة، إلى جانب التركيز على القطاعات الواعدة بالنمو مثل الرياضات الإلكترونية والتقنيات المالية الحديثة؛ من خلال إنفاذ المشاريع الواعدة للأسواق المحلية والعالمية، وتقديم الخدمات الريادية المنوعة، وتحفيز مشاريع الامتياز التجاري ومساحات العمل المشتركة.