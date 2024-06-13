الشمس تقترب من مدار السرطان.. "الزعاق": موجة حر شديدة بالسعودية والإمارات وعمان

ولفت في فيديو على حسابه في "إكس" إلى أن شعاع الشمس هو أساس الحرارة، فيما يتسبب تعامدها في شدة الحرارة، والشمس لا تتعامد إلا على الأماكن الواقعة بين مداري الجدي والسرطان، وهي تقترب الآن من مدار السرطان الذي يمر من سلطنة عمان والإمارات والسعودية، فتتأثر بموجة حر شديدة، والحر الشديد لا يكون إلا بعد انصراف الشمس عن التعامد.