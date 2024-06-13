الشمس تقترب من مدار السرطان.. "الزعاق": موجة حر شديدة بالسعودية والإمارات وعمان

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد صالح الزعاق: إن الكرة الأرضية تنقسم إلى قسمين؛ الأول شمالي يستقبل الصيف، والآخر جنوبي يستقبل فصل الشتاء.
وأضاف "الزعاق" أن سكان خط الاستواء ليس لديهم صيف أو شتاء فالأجواء معتدلة طوال العام وخالية وصافية من التغيرات المناخية.
ولفت في فيديو على حسابه في "إكس" إلى أن شعاع الشمس هو أساس الحرارة، فيما يتسبب تعامدها في شدة الحرارة، والشمس لا تتعامد إلا على الأماكن الواقعة بين مداري الجدي والسرطان، وهي تقترب الآن من مدار السرطان الذي يمر من سلطنة عمان والإمارات والسعودية، فتتأثر بموجة حر شديدة، والحر الشديد لا يكون إلا بعد انصراف الشمس عن التعامد.