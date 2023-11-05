بالصور.. أمين الطائف يوقّع 9 اتفاقيات استثمارية نوعية بأكثر من مليار ريال

وقد وقّع أمينُ الطائف مذكرات واتفاقيات تفاهم نوعية في الملتقى بين أمانة الطائف ومستثمرين محليين وخارجيين، بقيمة استثمارية تتجاوز مليار ريال، شملت مذكرة تفاهم بين الأمانة وشركة مكيون لتطوير منتجع سياحي في الشفا "بقيمة استثمارية تتجاوز 200 مليون"، ومذكرة تفاهم بين الأمانة وشركة "Rakaya capital group" لتطوير منتجع في الهدا "بقيمة استثمارية تتجاوز 100 مليون"، ومذكرة تفاهم بين الأمانة وشركة "Factory 3 D" للمخطط الإعلاني "قيمة استثمارية تتجاوز 180 مليونًا"، ومذكرة تفاهم بين الأمانة وشركة توت لإنشاء منتجع سياحي في جزء من جبل دكا "بقيمة استثمارية تتجاوز 15 مليونًا"، ومذكرة تفاهم بين الأمانة وشركة اكزيم فاينانس لإنشاء منتجع في جزء آخر من جبل دكا "بقيمة استثمارية تتجاوز 400 مليون"، ومذكرة تفاهم بين الأمانة وشركة نمو العربية المحدودة لتطوير إتليه في حديقة الردف "بقيمة استثمارية تتجاوز 70 مليونًا"، ومذكرة تفاهم بين الأمانة وشركة الضيافة لإنشاء منتجع في الهدا "بقيمة استثمارية تتجاوز 15 مليونًا"، ومذكرة تفاهم بين الأمانة وشركة مجموعة السواط للتشغيل والصيانة لتطوير منتزه الجبل الأخضر "بقيمة استثمارية تتجاوز 75 مليونًا"، ومذكرة تفاهم بين الأمانة ومجموعة شركاء "جامعة الطائف وغرفة تجارة الطائف والمركز المالي وجمعية طويق للمعارض والمؤتمرات" لإنشاء مركز للمعارض والمؤتمرات.