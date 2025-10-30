التدريب التقني يرصد 427 مخالفة في منشآت تدريبية أهلية خلال التسعة أشهر الأولى من العام

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي, أن أبرز المخالفات المرصودة هي عدم تقيد بعض المنشآت التدريبية بأي من ضوابط وتعليمات التدريب، ووجود هيئة تدريبية أو إدارية غير معتمدة، والإخلال بشروط الإعلانات والتلاعب بالبيانات المسجلة في المنشأة التدريبية من سجلات ووثائق ونتائج، وأيضًا عدم تجديد الرخصة في الفترة النظامية المحددة والتغيير في البرامج التدريبية المفعلة من حيث الاسم أو المحتوى أو المدد الزمنية أو عدد الساعات، وكذلك استخدام المقر المرخص للمنشأة لأغراض أخرى غير مشمولة بالترخيص.