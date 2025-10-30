التدريب التقني يرصد 427 مخالفة في منشآت تدريبية أهلية خلال التسعة أشهر الأولى من العام

رصدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (427) مخالفة في المنشآت التدريبية الأهلية خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام 2025م.
وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي, أن أبرز المخالفات المرصودة هي عدم تقيد بعض المنشآت التدريبية بأي من ضوابط وتعليمات التدريب، ووجود هيئة تدريبية أو إدارية غير معتمدة، والإخلال بشروط الإعلانات والتلاعب بالبيانات المسجلة في المنشأة التدريبية من سجلات ووثائق ونتائج، وأيضًا عدم تجديد الرخصة في الفترة النظامية المحددة والتغيير في البرامج التدريبية المفعلة من حيث الاسم أو المحتوى أو المدد الزمنية أو عدد الساعات، وكذلك استخدام المقر المرخص للمنشأة لأغراض أخرى غير مشمولة بالترخيص.
وأكد أنه في الوقت الذي تعمل فيه المؤسسة على متابعة معايير الجودة في المنشآت التدريبية الأهلية إلا أنها في الوقت ذاته تشجع على الاستثمار في التدريب الأهلي سواءً للأفراد أو المنشآت، حيث منحت (350) رخصة لمنشآت تدريبية أهلية جديدة خلال نفس الفترة بعد استيفاء شروط الترخيص كافة، إضافةً إلى منح (468) بطاقة مدرب معتمد، مما يتيح للأفراد المستوفين للشروط مزاولة نشاط التدريب ضمن منشآت تدريب أهلية معتمدة.
يُذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تطبق عدة معايير لضمان جودة مخرجات البرامج التدريبية أبرزها اختبارات المتدربين والمتدربات، وبلغ إجمالي عدد المختبرين في الاختبارين الشامل والتأهيلي (61278) متدربًا ومتدربة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.