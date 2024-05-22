مجموعة stc تعلن عن أطلاق الدفعة الحادية عشرة لدعم الابتكار الرقمي عبر مسرعة inspireU

أعلنت مجموعة stc مُمكن التحول الرقمي عن إطلاق الدفعة الحادية عشرة من "برنامج inspireU general "، وهو برنامج مصمم لدعم الشركات الناشئة في عدة مجالات في مراحلها المبكرة. ويركّز البرنامج العام على القطاعات الاستراتيجية من خلال مسارات متخصصة في الألعاب مع stc playوالأمن السيبراني مع sirar by stc والتقنية المالية مع بنك stc وإنترنت الأشياء مع iot squared .
يتماشى برنامج inspireU مع رؤية المملكة 2023، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الابتكار الرقمي. من خلال هذا البرنامج، تساهم stc في خلق بيئة داعمة للشركات الناشئة وتمكين رواد الأعمال ويهدف البرنامج إلى تسريع نمو الشركات الناشئة على المستوى العالمي وخلق قيمة لـ stc من خلال تسهيل الربط بين منظومة مجموعة stc والشركات الناشئة، الترويج الدولي والمحلي، دعم الدخول إلى الأسواق المحلية للشركات الأجنبية، وتقديم الخدمات من شركاء inspireU. ومساحات مكتبية متاحة على مدار الساعة، وخبراء من وادي السيليكون، وإرشاد على مستوى عالمي، ودعم في الجولات الاستثمارية.
تعد المسرعة منذ إنشائها في عام 2015 مثالاً يحتذى به في دور مجموعة stc في المساهمة بدعم ريادة الأعمال في المملكة, حيث قامت بدعم وتطوير أكثر من 110 شركة رقمية ناشئة في مجالات متنوعة. وقد تجاوزت قيمة الاستثمارات في هذه الشركات الناشئة أكثر من مليار ريال سعودي، وحققت قيمة سوقية تزيد عن 12 مليار ريال سعودي. وقد تُرجِم هذا النجاح إلى أكثر من 600,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، استفاد منها الملايين من افراد المجتمع.
ويهدف البرنامج أيضاً إلى إحداث نقله كبيرة في المنطقة، من خلال تعزيز الابتكار وتسريع النمو. إضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يسهم البرنامج في تعزيز ريادة الأعمال محلياً ودولياً والتأثير ايجابياً على الناتج المحلي الإجمالي ودفع التقدم الرقمي للأمام.
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