مجموعة stc تعلن عن أطلاق الدفعة الحادية عشرة لدعم الابتكار الرقمي عبر مسرعة inspireU

يتماشى برنامج inspireU مع رؤية المملكة 2023، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الابتكار الرقمي. من خلال هذا البرنامج، تساهم stc في خلق بيئة داعمة للشركات الناشئة وتمكين رواد الأعمال ويهدف البرنامج إلى تسريع نمو الشركات الناشئة على المستوى العالمي وخلق قيمة لـ stc من خلال تسهيل الربط بين منظومة مجموعة stc والشركات الناشئة، الترويج الدولي والمحلي، دعم الدخول إلى الأسواق المحلية للشركات الأجنبية، وتقديم الخدمات من شركاء inspireU. ومساحات مكتبية متاحة على مدار الساعة، وخبراء من وادي السيليكون، وإرشاد على مستوى عالمي، ودعم في الجولات الاستثمارية.