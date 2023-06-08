وفد وزارة الاستثمار يستعرض الفرص الاستثمارية للوجهات السياحية بجازان

وفي مستهلّ اللقاء، رحّب مدير عام الهيئة بأعضاء الوفد، وتم عرض الفرص الاستثمارية، ومناقشة سبل التعاون، والشراكة بين الهيئة ووزارة الاستثمار، لتطوير وزيادة الفرص الاستثمارية لبعض الوجهات السياحية، في مواقع تابعة للهيئة، والوقوف على عدد من المواقع الأخرى بالمحافظات الجبلية بمنطقة جازان.