وفد وزارة الاستثمار يستعرض الفرص الاستثمارية للوجهات السياحية بجازان

التقَى مدير عام هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان، المهندس ظافر بن عايض الفهاد، وفدًا من وزارة الاستثمار خلال زيارته للمنطقة.
وفي مستهلّ اللقاء، رحّب مدير عام الهيئة بأعضاء الوفد، وتم عرض الفرص الاستثمارية، ومناقشة سبل التعاون، والشراكة بين الهيئة ووزارة الاستثمار، لتطوير وزيادة الفرص الاستثمارية لبعض الوجهات السياحية، في مواقع تابعة للهيئة، والوقوف على عدد من المواقع الأخرى بالمحافظات الجبلية بمنطقة جازان.
وأكّد "الفهاد" أن ما تقوم به الهيئة من أعمال وبرامج ودراسات، يهدف لاستغلال الفرص الاستثمارية بالمحافظات الجبلية، والتي تتواءم مع الأهداف الاستراتيجية لبرنامج جودة الحياة.
ونوه "الفهاد" بدعم أمير منطقة جازان، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، وحرصه على العمل التكاملي بين جميع الجهات الحكومية، للإسهام في دفع الجهود التنموية والاقتصادية لأعلى المستويات، وخلق فرص عمل لأبناء المنطقة، تماشيًا مع رؤية السعودية 2030.