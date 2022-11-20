"جلب أفضل الرعاية الصحية البريطانية إلى جدة".. مؤتمر علمي لمستشفى "كينجز كوليدج لندن"

دشن مستشفى كينغز كوليدج لندن، أولى مؤتمراته العلمية في جدة؛ حيث أقام مؤتمر التعليم الطبي المستمر، بعنوان "جلب أفضل الرعاية الصحية البريطانية إلى جدة"، والذي أقيم في فندق هيلتون جدة يوم السبت الموافق ١٩ نوفمبر.
ضم المؤتمر أساتذة ومحاضرين من لندن، كما حضره نخبة من أفضل الاستشاريين من جميع أنحاء المملكة. وحقق نجاحًا ساحقًا بحضور أكثر من ١٤٠٠ طبيب.
ويُتوقع افتتاح مستشفى كينغز كوليدج لندن في جدة، في الفصل الرابع من ٢٠٢٣ بعدد ١٥٠ سريرًا في المرحلة الأولى، وتصل إلى ٢٥٠ سريرًا في المرحلة الثانية.
ويُعتبر المستشفى امتدادًا فريدًا لا مثيل له، لنموذج الرعاية الصحية المتبع في مستشفى كينجز كوليدج بلندن بالمملكة المتحدة، كما يجمع المستشفى ما بين أحدث وسائل الراحة، جنبًا إلى جنب، مع معايير الخدمة ذات المستوى العالمي.
وسيضم مستشفى كينغز كوليدج لندن، 4 مراكز تميز في كل من: (صحة المرأة، الأمراض المزمنة، جراحة السمنة، جراحة العظام، أمراض القلب وجراحة الأوعية الدموية)، بالإضافة إلى أكثر من ٤٠ تخصصًا طبيًّا وجراحيًّا. يشمل ذلك: مركز إعادة التأهيل، طب الطوارئ، صحة الرجال، الرعاية الحرجة، علم الأمراض والطب المخبري، مركز الخلايا الجذعية، طب الأورام، العلوم العصبية، الجهاز التنفسي، الغسيل الكلوي ومركز التلقيح الصناعي.