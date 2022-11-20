"جلب أفضل الرعاية الصحية البريطانية إلى جدة".. مؤتمر علمي لمستشفى "كينجز كوليدج لندن"

وسيضم مستشفى كينغز كوليدج لندن، 4 مراكز تميز في كل من: (صحة المرأة، الأمراض المزمنة، جراحة السمنة، جراحة العظام، أمراض القلب وجراحة الأوعية الدموية)، بالإضافة إلى أكثر من ٤٠ تخصصًا طبيًّا وجراحيًّا. يشمل ذلك: مركز إعادة التأهيل، طب الطوارئ، صحة الرجال، الرعاية الحرجة، علم الأمراض والطب المخبري، مركز الخلايا الجذعية، طب الأورام، العلوم العصبية، الجهاز التنفسي، الغسيل الكلوي ومركز التلقيح الصناعي.