المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يعزز العمل التطوعي في المملكة

أظهر القطاع التطوعي في السعودية نمواً متسارعاً خلال عام 2025، حيث بلغ عدد المتطوعين في مختلف المجالات أكثر من 1.57 مليون متطوع، فيما تجاوز عدد المسجلين في المنصة الوطنية للعمل التطوعي 3.28 ملايين مسجل، كما أتاح القطاع أكثر من 567 ألف فرصة تطوعية عبر 7,299 جهة مسجلة، تغطي 28 مجالاً تخصصياً، في مؤشر يعكس اتساع قاعدة المشاركة المجتمعية وتنامي الوعي بأهمية العمل التطوعي.