المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يعزز العمل التطوعي في المملكة

أظهر القطاع التطوعي في السعودية نمواً متسارعاً خلال عام 2025، حيث بلغ عدد المتطوعين في مختلف المجالات أكثر من 1.57 مليون متطوع، فيما تجاوز عدد المسجلين في المنصة الوطنية للعمل التطوعي 3.28 ملايين مسجل، كما أتاح القطاع أكثر من 567 ألف فرصة تطوعية عبر 7,299 جهة مسجلة، تغطي 28 مجالاً تخصصياً، في مؤشر يعكس اتساع قاعدة المشاركة المجتمعية وتنامي الوعي بأهمية العمل التطوعي.
ويأتي هذا النمو في إطار الجهود التي يقودها المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لتنظيم وتمكين العمل التطوعي، ورفع مستوى كفاءته وفاعليته، وتحفيز التطوع النوعي المرتبط بالمهارات والخبرات، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وتعزيز دور القطاع غير الربحي في التنمية الشاملة.
ويؤكد المركز أن العمل التطوعي يمثل أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة، مشيراً إلى استمرار جهوده في تطوير نماذج تطوعية مبتكرة تتبنى أعلى المعايير التنظيمية والمهنية، وتسهم في تعظيم الأثر المجتمعي، وتعزيز مكانة المملكة كنموذج عالمي في العطاء الإنساني والتخصصي.
ويضطلع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بدور محوري في تنظيم وإدارة العمل التطوعي بمجالات عدة أهمها موسم الحج؛ من خلال الإشراف الاستراتيجي على الجهود التطوعية، وتعزيز التكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتفعيل الشراكات مع المنظمات غير الربحية، بما يضمن تقديم تجربة حج ميسرة ومتكاملة قائمة على الجودة والاحترافية.
وفي إطار تطوير جودة العمل التطوعي وبالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع، أطلق المركز مبادرة “التطوع الاحترافي”؛ بهدف توظيف الخبرات التخصصية والمهنية في خدمة المجتمع، وتعزيز كفاءة أداء المنظمات غير الربحية. تركز المبادرة على تحويل الخبرات المهنية إلى قيمة تنموية مضافة، وتمكين الكفاءات الوطنية من الإسهام بخبراتهم في تحقيق أثر مجتمعي مستدام.
وعزز المركز ثقافة التميز والتنافسية الإيجابية من خلال تنظيم “الجائزة الوطنية للعمل التطوعي” ، التي تُعد إحدى أدوات التحفيز والتقدير للجهات والأفراد المتميزين في العمل التطوعي.
ونظم المركز فعاليات اليوم العالمي للتطوع في فندق الريتز كارلتون بالرياض، متضمنة جلسات حوارية وورش عمل وأوراق عمل متخصصة، إلى جانب معرض مصاحب هدفت هذه الفعاليات إلى نشر ثقافة التطوع، وتأهيل المتطوعين الاحترافيين، وبناء شراكات استراتيجية تسهم في رفع جودة ونوعية الأداء التطوعي.
ويؤكد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي مواصلته قيادة منظومة العمل التطوعي برؤية طموحة، محولًا التطوع إلى عمل مؤسسي منظم يسهم في بناء مجتمع معطاء، ويعزز مسيرة التنمية الوطنية الشاملة.