ولي العهد يبحث مع وزير الخارجية الإيراني مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها

التقى صاحبُ السموّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض، اليوم؛ وزيرَ الخارجية الإيراني الدكتور عباس عراقجي.
وجرى خلال اللقاء استعراضُ العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها.
حضر اللقاءَ وزيرُ الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.
فيما حضر من الجانب الإيراني السفيرُ لدى المملكة علي رضا عنايتي، وكبار المسؤولين في وزارة الخارجية الإيرانية.