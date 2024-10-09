ولي العهد يبحث مع وزير الخارجية الإيراني مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها

حضر اللقاءَ وزيرُ الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.