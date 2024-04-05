قصة "باص المعتمرين".. بدأت بتوزيع إفطار على الطريق وانتهت بتكريم أبطالها

وتفاجأ الجميع بدخول رجل الأمن وتوجيهه لسؤال مباشر عما إذا كانت لديهم وجبات إفطار صائم أو لا، فأجابوه بعدم توفرها في الحافلة فقام فوراً بتوجيه مضيفي جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية؛ لتوفير عدد كرتونتين من الوجبات ليفطروا بها إذا حان وقت الإفطار في طريقهم إلى المطار؛ فتعجبوا من فعلة رجل الأمن وشباب الجمعية، وسرد المعتمر هذه القصة في مقطع فيديو بعد عودته إلى بلده.