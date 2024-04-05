قصة "باص المعتمرين".. بدأت بتوزيع إفطار على الطريق وانتهت بتكريم أبطالها

كرمت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية، أبطال قصة باص المعتمرين، من مضيفي الجمعية العاملين في تقديم وجبات إفطار الصائمين والضيافة السعودية للمعتمرين المغادرين إلى بلدانهم بعد أداء فريضة العمرة بمركز تفويج ضيوف الرحمن التابع لوزارة الحج والعمرة بطريق مكة - جدة السريع.
وتفصيلاً، بدأ تداول القصة بعد نشر المستشار تركي آل الشيخ عبر حسابه في منصة إكس مقطعاً مرئياً لأحد المعتمرين الذين قدموا في بداية شهر رمضان المبارك، وأدّوا فريضة العمرة، وفي طريق مغادرتهم من مكة المكرمة متجهين إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة للعودة إلى بلادهم، أوقفهم رجل أمن وأعاد توجيه الحافلة للدخول إلى مركز تفويج ضيوف الرحمن التابع لوزارة الحج والعمرة، فظنوا حينها بأنه أعاد توجيههم لمخالفة سائق الحافلة لمخالفته أنظمة المرور.
وتفاجأ الجميع بدخول رجل الأمن وتوجيهه لسؤال مباشر عما إذا كانت لديهم وجبات إفطار صائم أو لا، فأجابوه بعدم توفرها في الحافلة فقام فوراً بتوجيه مضيفي جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية؛ لتوفير عدد كرتونتين من الوجبات ليفطروا بها إذا حان وقت الإفطار في طريقهم إلى المطار؛ فتعجبوا من فعلة رجل الأمن وشباب الجمعية، وسرد المعتمر هذه القصة في مقطع فيديو بعد عودته إلى بلده.
من جانبه، عبر الرئيس التنفيذي لجمعية هدية المهندس تركي الحتيرشي عن سعادته بما قدمه مضيفي الجمعية من جهد مشكور في نقل الصورة المشرفة لأهل هذه البلاد المباركة في العناية بضيوف الرحمن وتقديم الضيافة السعودية الأصيلة والترحيب والحفاوة بهم وبقدومهم لأراضي المملكة العربية السعودية.
وأكد "الحتيرشي" أن الجمعية ترافق ضيوف الرحمن طيلة رحلتهم الإيمانية من القدوم إلى الوداع بتقديم خدماتها النوعية لهم لتسهم في التسهيل والتيسير عليهم أثناء أداء المناسك وزيارة المسجد النبوي الشريف.
ودعا "الحتيرشي" الخيرين إلى البذل والعطاء في هذه الأيام المباركة ودعم برامج وخدمات الجمعية عبر المتجر الإلكتروني HGC.org.sa أو التحويل عبر حساباتها البنكية المعلنة.