بعدما أوقفت حياة كثيرين.. "عجب": هذه أهم 3 ضوابط تُعطّل قرار إيقاف الخدمات

وعن الضابط الثالث، يقول "عجب": "من الضوابط الجديدة التي تشعرك بأنها صدرت لأجل (تعليق إيقاف الخدمات): ألا يترتب على الإيقاف ضرر يمتد إلى تابعي الشخص الموقوفة خدماته (أفراد - أعمال أو غيرهم) أو إلى الشركات التي يملكها، أو التي يكون شريكًا أو مساهمًا فيها، أو المدير أو العاملين فيها، وفي حال ترتب ضرر على أيٍّ من المذكورين أعلاه، يعالج فورًا بالوسائل المناسبة، بما يؤدي إلى (إيقافه) "أو بمعنى آخر (تعليقه)".