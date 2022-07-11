"زي مُوَحد لسائقي الأجرة بالمملكة".. البداية غدًا تضم الفئات والغرامة للمخالف

يلتزم بداية من يوم غد الثلاثاء، سائقو سيارات الأجرة العامة وأجرة المطار والأجرة الخاصة، وكذلك سائقو تطبيقات نقل الركاب، بالزي المخصص المعتمد من قِبَل الهيئة العامة للنقل، كمتطلب أساسي لممارسة هذه الأنشطة وفقًا لأحكام اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه.