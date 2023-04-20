"السديس" يهنئ القيادة ويشدد على اكتمال الاستعدادات لصلاة عيد الفطر

بعد النجاح الكبير الذي حققته رئاسة الحرمين في تنفيذ خطة الرئاسة في موسم رمضان المبارك بكفاءة وتميز تشغيلي، شرعت الرئاسة العامة للحرمين في تنفيد خطة صلاة العيد والاستعدادات لاستقبال المصلين في الحرمين الشريفين لصلاة عيد الفطر المبارك وسط منظومة خدمات متكاملة تحرص من خلالها على تهيئة كل سبل الراحة للزوار والمصلين ليؤدوا صلاة العيد بيسر وسهولة في المسجد الحرام.