فوز سعودي مميز بقيادة العالمي يزيد الراجحي في رالي الأرجنتين

"كانت المراحل مذهلة وكان الجمهور جميل للغاية، بالفعل استمتعنا بالكم الهائل الذي استقبلنا من الجماهير المحبة لنا والمتابعة لأخبارنا في كل مناطق الأرجنتين، كان الاستقبال حافلاً في محافظة قرطبة، وسان خوان و لاريوخا. كما كان التنظيم جميلاً ومنظماً، فعلاً لم نشعر بأي اختلاف عن آخر مرة تسابقنا فيها هنا مع داكار".