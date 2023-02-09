"قو للاتصالات" اتحاد عذيب: زيادة رأس المال سيعزز المركز المالي.. ويمكّننا من تنفيذ العقود والمشروعات بكل حيوية

من جهته أكد الرئيس التنفيذي لشركة قو للاتصالات "اتحاد عذيب" يحيى بن صالح آل منصور، أن الشركة "نجحت في ربعين متتالين في تحقيق أرباح صافية، إلا أن لدينا طموحات كبيرة جدًّا على صعيد تعزيز القدرات التشغيلية، وتنفيذ حزمة العقود والمشروعات التي أعلنت الشركة عنها في وقت سابق، والتي تتطلب تعزيز المركز المالي للشركة، ورفع مستويات الأداء، لتصبح من أهم مزودي حلول قطاع الأعمال في المملكة".