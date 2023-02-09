"قو للاتصالات" اتحاد عذيب: زيادة رأس المال سيعزز المركز المالي.. ويمكّننا من تنفيذ العقود والمشروعات بكل حيوية

أكدت شركة قو للاتصالات "اتحاد عذيب"، أن صدور قرار هيئة السوق المالية المتضمن الموافقة على طلب الشركة زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولية بقيمة 250 مليون ريال، يمثل دافعًا قويًّا للنمو، وسيسهم في تعزيز المركز المالي للشركة، وسيدعم تنفيذ استراتيجية التحول للشركة، وزيادة قدرتها على تنفيذ كافه المشاريع المنبثقة من استراتيجية التحول في كافه قطاعات الشركة.
وفي هذا الشأن، ثمن رئيس مجلس إدارة شركة قو للاتصالات "اتحاد عذيب" الدكتور عيسى بن يسلم باعيسى، صدور قرار هيئة السوق المالية بالموافقة على طلب زيادة رأس مال الشركة، وقال "زيادة رأس مال الشركة سيزيد إصرارنا نحو تحقيق تطلعات مساهمي الشركة؛ وذلك بمواصلة تحقيق الربحية التي أعلنت عنها الشركة في ربعين متتالين، كما أننا لن ندخر جهدًا في تحقيق تطلعات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات التي تسعى إلى المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030".
من جهته أكد الرئيس التنفيذي لشركة قو للاتصالات "اتحاد عذيب" يحيى بن صالح آل منصور، أن الشركة "نجحت في ربعين متتالين في تحقيق أرباح صافية، إلا أن لدينا طموحات كبيرة جدًّا على صعيد تعزيز القدرات التشغيلية، وتنفيذ حزمة العقود والمشروعات التي أعلنت الشركة عنها في وقت سابق، والتي تتطلب تعزيز المركز المالي للشركة، ورفع مستويات الأداء، لتصبح من أهم مزودي حلول قطاع الأعمال في المملكة".
وأكد "آل منصور" أن الشركة ستتمكن -بعد رفع رأسمالها- من زيادة الاستثمار في الشبكة والبنية التحتية للتحول الرقمي وتحسين خدمة وتجربة العملاء.
مضيفًا: ندرك أننا في قو للاتصالات "اتحاد عذيب" علينا مسؤولية المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية هذا الوطن العظيم؛ وذلك من خلال تنفيذ تطلعات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وسنعمل نحو تحقيق ذلك بإذن الله.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي حققت فيه شركة اتحاد عذيب للاتصالات "قو"؛ قفزة كبيرة في حجم أرباح الأشهر التسعة الأخيرة من عام 2022م (للفترة من 1 أبريل وحتى 31 ديسمبر 2022)؛ حيث سجلت الشركة أرباحًا صافية في الأشهر التسعة نحو 13 مليون ريال، مقارنة بخسائر قدرها 29.2 مليون ريال بنفس الفترة من العام المالي السابق، بزيادة بلغت 144%.
وتشارك شركة قو للاتصالات "اتحاد عذيب" خلال هذه الأيام في الحدث التقني والتجمع العالمي (ليب23) في العاصمة "الرياض"، ونجحت الشركة من خلال هذه المشاركة في تعزيز حضورها واستعراض خدماتها الرقمية لقطاع الأعمال، وتوقيع اتفاقيات مع شركات عالمية ومحلية لتعزيز قدرة الشركة التنافسية.
وكانت شركة قو للاتصالات "اتحاد عذيب" قد أطلقت هويتها الجديدة، التي تتناغم مع استراتيجية الشركة الرامية إلى تعزيز قدراتها التنافسية، ورفع حصتها السوقية، والانتقال إلى مرحلة جديدة أكثر تميزًا على النطاق التشغيلي، وأكثر مواكبةً لتطورات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الوطني في ضوء برامج ومستهدفات رؤية 2030.