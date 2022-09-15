بالفيديو.. "الموارد البشرية" لـ"يا هلا بالعرفج": قرارات الاستقدام في صالح كل الأطراف والعقوبات تنتظر المتجاوزين
وجّه عامل المعرفة أحمد العرفج، مجموعة من الأسئلة المهمة لوزارة الموارد البشرية، حول استقدام العمالة الفلبينية للمملكة، وتلقى الإجابات الحصرية من متحدث الوزارة، بأن قرارات الاستقدام القادمة في صالح كافة الأطراف وفق حوكمة تتناسب مع الجميع، والعقوبات تنتظر متجاوزي سقف الأسعار، وبأن الاستقدام سيكون متاحاً للأفراد والشركات.
جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي" وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.
وفي سياق فقرة المشي مع العرفج استعرض البرنامج فديو لمعالي وزير الشؤون الإسلامية الدكتور "عبداللطيف آل الشيخ" تكلم فيه عن علاقته بالمشي، وعن فوائد المشي الجسدية والنفسية.
وفي نفس السياق ومن خلال فقرة البرواز استعرض البرنامج فيديو للشيخ الفاضل الدكتور "صالح بن حميد" لافتتاح مكتبته التي أوقفها على الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، والعرفج يؤكد على أهمية حفظ تراث المفكرين والعلماء والمثقفين.
أما فقرة مزايين الكتب فقد استعرض عامل المعرفة كتاب "رحلة محتوى" لمؤلفيه عبدالعزيز هلابي، وبسام السيد، وذكر أن الكتاب مهم جداً، ولا بد أن يقرأه كل شخص في الإعلام أو الإعلان أو مواقع التواصل.
وأخيراً وفي فقرة سيرة وتر، الشاعر "طلال السعيد" يروي قصة أغنية "يا سعد لو تشوف الشيب ماني بشايب".