إنهاء معاناة ستينية من فتق ثلاثي بمستشفى المهد العام في المدينة المنورة

يذكر أن مستشفى المهد العام، استقبل قسم الطوارئ به، خلال الربع الثالث من العام الجاري، 15519 مراجعًا، قدمت لهم كل الخدمات الطبية اللازمة. فيما بلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية 10659 مراجعًا في العديد من التخصصات.