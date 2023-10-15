إنهاء معاناة ستينية من فتق ثلاثي بمستشفى المهد العام في المدينة المنورة

نجح فريق طبي متخصص في مستشفى المهد العام، عضو تجمع المدينة المنورة الصحي، في إنهاء معاناة مقيمة في العقد السادس، من الآم حادة نتيجة وجود فتق ثلاثي في البطن.
وقال تجمع المدينة المنورة الصحي، اليوم الأحد: إن المريضة حضرت لقسم الطوارئ، وهي تُعاني من الآم في البطن، وبعد الفحوصات وإجراء الأشعة التلفزيونية تبين وجود فتق في الحجاب الحاجز والسرة وفتق في مكان عملية قيصرية قديمة.
وأوضح "التجمع الصحي"، أنه بعد دراسة الحالة من الفريق الطبي، أجريت العملية لإصلاح الفتق مع وضع شبكة، تكللت بالنجاح ولله الحمد.
وأضافت أن هذه الحالة تعد من الحالات الصعبة؛ لوجود التصاقات في الأمعاء والحجاب الحاجز والطحال.
يذكر أن مستشفى المهد العام، استقبل قسم الطوارئ به، خلال الربع الثالث من العام الجاري، 15519 مراجعًا، قدمت لهم كل الخدمات الطبية اللازمة. فيما بلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية 10659 مراجعًا في العديد من التخصصات.