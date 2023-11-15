الإثنين المقبل.. سريان اللائحة الجديدة لحماية حقوق المسافرين والتعويضات تصل لـ 200 %

وتتضمن اللائحة "30" مادة تكفل للمسافر الحصول على الرعاية والمساندة والتعويضات في حال تقديم أو تأخير أو إلغاء الرحلات، وكذلك في حال رفض الإركاب بسبب الحجز الفائض، أو تخفيض الدرجة، ويصل بعض التعويضات إلى 150% و200% من قيمة التذكرة، كما كفلت تعويضات للمسافرين، في حال إضافة نقطة توقف لم يعلن عنها عند إنشاء الحجز.