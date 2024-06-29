بعدما تسببوا بموت الحجاج.. "العصيمي": عاقبوا مَن أفتوْا بجواز الحج دون تصريح وشهِّروا بهم

ويؤكد "العصيمي" أن النظام فوق الجميع، ويقول: "أمّا ما يخص المملكة العربية السعودية فالليث يبقى ليثًا والنظام فوق الجميع.. ولا مكان للمخالفين.. وبين هذا وما تم في الحج عامة فكان من غير المنصف أن يمر حج هذا العام، من دون ذكر الإيجابيات الكبيرة التي كان عليها، ما أوجد مزيداً من الروحانية والسكينة على حجاج هذا العام.. فالتنظيم كان بمنتهى الدقة، فلا تزاحم في الجمرات، ولا تقاطع في عرفة؛ كذلك الطواف والسعي في الحرم كان على درجة كبيرة من الإتقان والسعة. وهو ما أكده كل من منَّ الله عليهم بأداء الفريضة".