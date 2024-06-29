بعدما تسببوا بموت الحجاج.. "العصيمي": عاقبوا مَن أفتوْا بجواز الحج دون تصريح وشهِّروا بهم

يطالب الكاتب الصحفي مساعد العصيمي، بمعاقبة مدعي العلم وتجار الموت، والتشهير بهم، ليعرف الناس من قدموا الفتاوى الفاسدة المضللة بجواز الحج دون تصريح، ودفعوا مئات الحجاج الأبرياء والبسطاء ليكونوا ضحية التحايل والشمس المحرقة، استجابة لفتاوى القتلة، مؤكدًا أن الحج على أراض سعودية وتحت إشراف وإدارة سعودية، ومن أراد الحج فعليه أن يلتزم بقوانين السعودية، وما أرادته المملكة من منح الحجيج الهدوء والسكينة لتنفيذ مناسكهم.
وفي مقاله "الحج ووأد الفتاوى الفاسدة؟!" بصحيفة "الرياض"، يقول "العصيمي": "التجربة الإنسانية الطويلة قد أثبتت أن الاستغلال الدائم للبسطاء من بعض من يدعون علمًا دينيًا جعل منهم فرائس سهلة، في النهاية هم من يدفع الثمن.. أما أولئك المفتون ففي حياتهم يتنعمون.. ولنا في ما حدث في حج هذا العام دليلاً حيًا على فساد أولئك المدّعين علمًا الذين دفعوا المئات ليكونوا ضحية التحايل والشمس استجابة لفتوى القتلة.. هم يريدون حجًا، ومن أعطوهم الفتوى أرادوا فسادًا".
والحق أن تجار الموت، يبحثون عن كل ما هو ضد الأنظمة والترتيبات لأجل العبث بها، خاصة وأن لهم خبرة لا يستهان بها في التعاطي مع الفتاوى الفاسدة المضللة، وما أسهل أن يجد أولئك المساكين من يقنعهم بالاستجابة لغواية المفسدين وزعمهم الماكر بحقهم الحج دون تصريح رسمي، فأي تشريع يجيز لهم الزج بالأبرياء في أتون المخالفات وترسيخها الآثم في أذهانهم أن الممنوع هو دائمًا الحق وأن مخالفة النظام هو الصحيح؟!".
ويؤكد "العصيمي" أن النظام فوق الجميع، ويقول: "أمّا ما يخص المملكة العربية السعودية فالليث يبقى ليثًا والنظام فوق الجميع.. ولا مكان للمخالفين.. وبين هذا وما تم في الحج عامة فكان من غير المنصف أن يمر حج هذا العام، من دون ذكر الإيجابيات الكبيرة التي كان عليها، ما أوجد مزيداً من الروحانية والسكينة على حجاج هذا العام.. فالتنظيم كان بمنتهى الدقة، فلا تزاحم في الجمرات، ولا تقاطع في عرفة؛ كذلك الطواف والسعي في الحرم كان على درجة كبيرة من الإتقان والسعة. وهو ما أكده كل من منَّ الله عليهم بأداء الفريضة".
ويضيف "العصيمي" قائلاً: "الحج على أراض سعودية وتحت إشراف وإدارة سعودية، ومن أراد الحج فعليه أن يلتزم بقوانين السعودية، وما أرادته هذه البلاد من يسر واحترام للمنسك، أما من أراد غير ذلك فليبقى في بلاده غير مأسوف عليه، فما يعني بلادنا هو سلامة الحج والحجيج، أما العابثون فالأجدى أن يتم التعامل معهم من دون هوادة، ليعودوا إلى صوابهم ويجعلهم يفكرون مرات ومرات قبل أن يقدموا على ما يضر الحج والحجيج".
ويؤكد "العصيمي" أن: "لغة التسامح، أصبحت من الماضي، لأن الأمر بات يخص حقًا يملكه كل حاج قدم إلى الديار المقدسة، وما ذنب هؤلاء الحجاج الملتزمين بالأنظمة ليلاقوا مثل أولئك العابثين المضرين، فالسعودية تقدم الخدمات جميعاً من دون تكاليف، بل وجعلت من الشأن الصحي أمراً ميسراً للحاج، كذلك من دون مقابل، حتى الدواء كذلك، فهل قرأ أولئك التاريخ جيداً ليعرفوا كيف كان الحج مكلفاً في العهود الماضية، حتى قيام الدولة السعودية، بل ماذا يريدون أكثر مما تقدمه السعودية الآن؟.. فلم تصل دولة خلال التاريخ الحديث، إلى درجة من إتقان التنظيم وتقديم الخدمات للحشود الكبيرة المجتمعة في مكان واحد كما وصلت إليه السعودية".
وينهي "العصيمي" قائلاً: "الحج شعيرة روحانية تحتاج إلى السكينة واليسر لتنفيذ مناسكها، وحين يكون هناك عابثون؛ فمن دون شك أن المتضررين هم الحجاج، ولا شك أن التسامح تجاه العبث سيزيد من مداه وأفقه، والوقوف أمامه بصرامة وقوة يقتلعه من جذوره، بل ويمنح الحجيج الهدوء والسكينة لتنفيذ مناسكهم.. وعليه نتمنى أن تكون العقوبات والتشهير تجاه العابثين، إحدى العناوين الأبرز لخطة أي حج وهو ما يتمناه كل مسلم تجاه من لا يستحقون".