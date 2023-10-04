ناسا تعلن بناء منازل في القمر بحلول عام 2040

أعلنت الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء الأمريكية "ناسا" عن خططها لبناء منازل على سطح القمر بحلول عام 2040؛ وفقًا لعدد من علماء ناسا الذين أكدوا أن العمل والاستعدادات جارية.
وأُطلِق على المشروع السكني في القمر "أولمبوس"، بالتعاون مع شركة "إيكون" الأمريكية التي تستخدم طابعات ثلاثية الأبعاد لإنشاء منازل من الخرسانة على الأرض؛ حيث قامت ببناء أكثر من 400 منزل في مدينة أوستن بتكساس ومنازل مقاومة للأعاصير للفقراء في المكسيك الريفية.
وتعمل الشركة مع ناسا منذ عام 2020، وفي عام 2022 حصلت على تمويل بقيمة 57 مليون دولار لبناء أنظمة بناء تستخدم موارد القمر والمريخ كمواد بناء.
وتُخَطط الشركة لاستخدام الغبار والصخور وشظايا المعادن في سطح القمر لإنشاء مادة تشبه الخرسانة التي ستكون جزءًا من المنازل والمباني المختلفة، ويُفترض أن استخدام مواد من القمر سيجعل الهياكل أقل عُرضة للغبار الحاد والسام الذي يتطاير على سطح الكوكب.
ووفقًا للخطة؛ فإن مهمة آرتيميس 2 سترسل رواد الفضاء إلى مدار القمر في عام 2024، وبين عامي 2025 أو 2026، ستهبط مهمة آرتيميس 3 على القطب الجنوبي للقمر، بمساعدة ستارشيب الخاصة بشركة سبيس إكس، لتعيد البشر إلى سطح القمر.