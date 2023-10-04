ناسا تعلن بناء منازل في القمر بحلول عام 2040

وأُطلِق على المشروع السكني في القمر "أولمبوس"، بالتعاون مع شركة "إيكون" الأمريكية التي تستخدم طابعات ثلاثية الأبعاد لإنشاء منازل من الخرسانة على الأرض؛ حيث قامت ببناء أكثر من 400 منزل في مدينة أوستن بتكساس ومنازل مقاومة للأعاصير للفقراء في المكسيك الريفية.