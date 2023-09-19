أمير جازان يُهنئ "تطوير المناطق الجبلية بجازان" على شهادة الآيزو

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه، اليوم، مدير عام الهيئة المهندس ظافر بن عايض الفهاد، الذي قدم له إيجازًا عن جهود الهيئة وما حقّقته من إنجاز يسهم في تحسين بيئة العمل والارتقاء بالخدمات وزيادة الإنتاجية والكفاءة، بما يتكامل مع الاستراتيجية الوطنية للجودة بالمملكة.