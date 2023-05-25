ثروة السد و"الوادي الكريم".. نجران "غيوم وأمطار ومزارع وإبداع شباب"

تنعم المملكة هذه الأيام، بفضل الله، بموسم زاخر بالأمطار والتي شملت جميع المناطق، ومنها منطقة نجران التي حظيت بالغيم والمطر، وازدهر على إثر ذلك وادي نجران على طول امتداده البالغ ١٨٠ كلم، بجريان السيول، التي لا تكاد تنقطع لتروي المزارع على جانبي الوادي، وتنعش التربة وتبهج المزارعين.