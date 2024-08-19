"التويجري": الأيادي السعودية امتدت لتغيث محتاجي دول العالم

أكد أمين منظمة الهلال الأحمر والصليب الأحمر د. صالح التويجري أن الأيادي السعودية امتدت لتغيث محتاجي دول العالم، ومساهمات المملكة محل فخر واعتزاز.
وقال: الرعاية المقدمة داخل المملكة تفوق الوصف ويعرفها القاصي والداني، لكن حتى المساعدات في جميع أرجاء العالم فقد امتدت اليد السعودية الحانية إلى جميع الأقطار العربية التي عانت من النكبات والكوارث.
وأضاف: القيادة لا تتوانى عن القيام بالواجب الإنساني من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة، حيث يتم تقديم المساعدات الإنسانية والمملكة تحتل المرتبة الأولى من حيث إنفاقها نسبة إلى دخلها، وبالتالي فلنا أن نفخر بما تقدمه السعودية للإنسانية في كل مكان.