"التويجري": الأيادي السعودية امتدت لتغيث محتاجي دول العالم

وأضاف: القيادة لا تتوانى عن القيام بالواجب الإنساني من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة، حيث يتم تقديم المساعدات الإنسانية والمملكة تحتل المرتبة الأولى من حيث إنفاقها نسبة إلى دخلها، وبالتالي فلنا أن نفخر بما تقدمه السعودية للإنسانية في كل مكان.