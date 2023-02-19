ميونخ.. وزير الخارجية يلتقي الرئيس التنفيذي لمجموعة الأزمات الدولية

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، الرئيس التنفيذي لمجموعة الأزمات الدولية السيدة كومفورت إيرو؛ وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن 2023 في جمهورية ألمانيا الاتحادية.