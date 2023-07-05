"مختص بالأرصاد": الصواعق تكثر على المرتفعات واستخدام الجوّال خلال الأمطار خطر كبير

حذّر المختص في الأرصاد الجوية عادل قازنلي؛ من الصواعق التي تكثر حالياً على المرتفعات الجنوبية الغربية في المصائف وعلى منطقة جازان، وتوجد فيها سُحب رُكامية رعدية مشهورة بحدوث العواصف الرعدية والصواعق.
وأضاف قازنلي؛ أن الصاعقة عبارة عن تفريغ للشحنة الكهربائية داخل السحابة نتيجة دوران الرياح داخلها.
وكشف في مداخلة لبرنامج اليوم على "الإخبارية"، عن أن أبرز الممارسات الخاطئة التي يمارسها الأفراد هو استخدام الجوّال أثناء هطول الأمطار لتوثيق الأمطار وغيرها من الأجواء، وهي ممارسات خاطئة وخطيرة وكثيراً ما نحذّر منها.