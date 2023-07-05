"مختص بالأرصاد": الصواعق تكثر على المرتفعات واستخدام الجوّال خلال الأمطار خطر كبير

وكشف في مداخلة لبرنامج اليوم على "الإخبارية"، عن أن أبرز الممارسات الخاطئة التي يمارسها الأفراد هو استخدام الجوّال أثناء هطول الأمطار لتوثيق الأمطار وغيرها من الأجواء، وهي ممارسات خاطئة وخطيرة وكثيراً ما نحذّر منها.