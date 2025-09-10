مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تشارك في منتدى التكنولوجيا لعلوم الحياة 2025 المنعقد في ايطاليا

حيث قدم الدكتور عبدالرحمن المحمدي مدير مركز الأبحاث والشؤون الأكاديمية والعامة بالمجموعة استشاري الطب الباطني ، محاضرة قيمة بعنوان "التحول الرقمي في علوم الحياة: التطبيقات العملية والتعاون العالمي عبر رؤية السعودية 2030"، تناولت الجهود التي تبذلها المجموعة نحو قيادة الابتكار والتحول الرقمي في القطاع الصحي بمنطقة الشرق الأوسط. كما استعرض التقنيات المتقدمة التي أدخلتها المجموعة لتحسين تجربة المراجع والمريض، وجعل الرعاية الصحية أكثر كفاءة، بالإضافة إلى تبني الذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد في تطوير الخدمات الطبية، وتأسيس مراكز محاكاة متقدمة للجراحة الروبوتية لتدريب الجيل القادم من الأطباء، وتطوير أنظمة الروبوتات المخبرية، لرفع دقة الفحوصات وتسريع العمليات المخبرية، وتبني التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في طب الأسنان، لتقديم رعاية أكثر دقة وجودة للمرضى.