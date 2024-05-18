لرعاية ضيوف الرحمن.. "طريق مكة" تواصل تقديم خدماتها في ماليزيا

وتهدف مبادرة "طريق مكة" إلى تقديم أرقى الخدمات لضيوف بيت الله الحرام؛ وذلك من خلال إنهاء إجراءات دخولهم للمملكة من مطارات دولهم؛ حيث يُستَقبلون عند وصولهم للمملكة في صالة خاصة بالمبادرة وينقلون لمقار إقامتهم دون الانتظار في المطار.