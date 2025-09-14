البنك العربي الوطني anb راعياً لمؤتمر Money 20/20 Middle East

وتنعقد فعاليات المؤتمر في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض "ملهم" تحت شعار "حيث يلتقي المال بالأعمال" بمشاركة أكثر من 350 متحدث وخبير من مختلف القطاعات، وحضور ما يزيد عن 450 علامة تجارية إقليمية وعالمية، وأكثر من 600 مستثمر من 40 دولة، للبحث عبر منصّاته في عدد من أبرز القضايا والمواضيع التي تُعنى بمستقبل صناعة التقنية المالية، والابتكار الشامل، والذكاء الاصطناعي في عالم التمويل، إلى جانب التوافق التنظيمي عبر الحدود، والشمول المالي، ورأس المال الاستراتيجي، والاستدامة والأمن السيبراني وغيرها من المحاور الحيوية.