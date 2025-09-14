البنك العربي الوطني anb راعياً لمؤتمر Money 20/20 Middle East

يحلّ البنك العربي الوطني anb راعياً ومشاركاً في مؤتمر ومعرض Money 20/20 Middle East، والذي يستضيفه برنامج تطوير القطاع المالي، والبنك المركزي السعودي "ساما"، وهيئة السوق المالية، وهيئة التأمين، وبتنظيم مشترك من فنتك السعودية، وتنطلق أعماله يوم غدٍ الاثنين 15 سبتمبر وتستمر حتى 17 سبتمبر بمشاركة جمع بارز من نخبة الشخصيات وقادة الأعمال والشركات الرائدة من مختلف أنحاء العالم، للبحث في مستقبل قطاع صناعة التقنية المالية والسياسات والتمويل.
ويستعرض البنك العربي الوطني anb عبر جناحه في المعرض المصاحب للمؤتمر رؤيته وأفكاره المبتكرة وتقنياته المصممة للمساهمة في تشكيل مستقبل الخدمات المالية، وحلوله التمويلية المتكاملة التي تلبي احتياجات قطاع الشركات على اختلاف أحجامها، وقطاع التجزئة المصرفية التي تواكب تطلعات العملاء، وتتيح أمامهم تجربة رقمية مميزة وحلول مصرفية مرنة.
كما سيطّلع زوار الجناح على الخطوات التي قطعها على طريق التحول الرقمي، وتبنّي أحدث أنظمة المدفوعات والتقنيات المالية، ومساهماته في تطوير برنامج تطوير القطاع المالي في المملكة، والذي من شأنه أن يدفع بوتيرة صناعة مستقبل الصناعة المالية في المنطقة.
وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك العربي الوطني الأستاذ عبيد بن عبدالله الرشيد : "إن شراكة البنك عبر رعايته ومشاركته في هذا الحدث العالمي تأتي إنطلاقاً من حرص البنك على تعزيز حضوره ودعمه لمختلف المنصّات والفعاليات التي تُعنى باستكشاف الآفاق المستقبلية لقطاع الصناعة المصرفية والمالية، والذي يمثّل اليوم محرّكاً رئيساً من محرّكات نمو الاقتصاد الوطني والعالمي، ولاعباً مؤثرّاً في تطور الأعمال وتنمية المجتمعات".
وأضاف الرشيد: "إن محاور المؤتمر تتقاطع مع الأولويات الاستراتيجية للبنك العربي الوطني، والتي تتصدّرها خدمات المدفوعات الرقمية، وتمكين شركات التقنية المالية، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والابتكار، والشمول المالي، والاستدامة، ونحن حريصون على استثمار فعاليات المؤتمر ومنصّاته لتقديم تجربتنا الرائدة في هذا الجانب، وتبادل الخبرات والأفكار المهلمة مع الأطراف المشاركة بما يدعم تطور القطاع المالي ويسهم في تحفيز تنافسيته."
وتنعقد فعاليات المؤتمر في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض "ملهم" تحت شعار "حيث يلتقي المال بالأعمال" بمشاركة أكثر من 350 متحدث وخبير من مختلف القطاعات، وحضور ما يزيد عن 450 علامة تجارية إقليمية وعالمية، وأكثر من 600 مستثمر من 40 دولة، للبحث عبر منصّاته في عدد من أبرز القضايا والمواضيع التي تُعنى بمستقبل صناعة التقنية المالية، والابتكار الشامل، والذكاء الاصطناعي في عالم التمويل، إلى جانب التوافق التنظيمي عبر الحدود، والشمول المالي، ورأس المال الاستراتيجي، والاستدامة والأمن السيبراني وغيرها من المحاور الحيوية.