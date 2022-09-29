"تصفية" تبدأ إيداع أكثر من 607 ملايين ريال لمصلحة المساهمين

وأوضح الأمين العام للجنة المساهمات العقارية الدكتور بدر الشويعر، أن إجمالي مساحة هذه المساهمات بلغ (20,222,049) م2، لافتًا إلى أن هذه القرارات ترفع إجمالي المبالغ التي صرفتها تصفية خلال العام الحالي إلى أكثر من (4.5) مليار ريال.