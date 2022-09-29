"تصفية" تبدأ إيداع أكثر من 607 ملايين ريال لمصلحة المساهمين

أصدرت لجنة المساهمات العقارية "تصفية" قراراتها بالبدء في إجراءات صرف مبلغ (607,853,094.82) ريالاً لمصلحة المساهمين في 10 مساهمات عقارية بمناطق الرياض، ومكة المكرمة، والقصيم، والمنطقة الشرقية.
وضمت القرارات الصرف للمساهمين الصادر عن اجتماع اللجنة - اليوم الأربعاء - مساهمات: "جوهرة المطار وشاطئ القطيف ومدن الشروق وأرض الدرعية والفيحاء وأرض الغربال والمشيحة وعثمان بن الحسن والمصطفى وجنوب المعارض".
وأوضح الأمين العام للجنة المساهمات العقارية الدكتور بدر الشويعر، أن إجمالي مساحة هذه المساهمات بلغ (20,222,049) م2، لافتًا إلى أن هذه القرارات ترفع إجمالي المبالغ التي صرفتها تصفية خلال العام الحالي إلى أكثر من (4.5) مليار ريال.
وأضاف د. الشويعر أن هذه القرارات تأتي بعد أن أنهت اللجنة الدراسات القانونية والمحاسبية والهندسية، وأصدرت القرارات، وأقامت الدعاوى، وأتمت البيع والإفراغ وتحصيل المبالغ، مؤكدًا أن اللجنة ستواصل أعمالها خلال الفترة القادمة حتى إنهاء كافة المساهمات وإعادة الحقوق إلى أصحابها.