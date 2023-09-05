"الحصيني": الخريف يبدأ غدًا الأربعاء وفيه يبرد الليل ويخف الحر نهارًا

وقال الحصيني إنه هو موعد دخول"الجبهة" أول أنواء الخريف، حيث يبرد الليل ويخف الحر قليلاً نهاراً، في حين يدخل الخريف فلكيًّا في يوم الجمعة ٧ ربيع أول ١٤٤٥هـ يوافق 22 سبتمبر بتعامد الشمس على خط الاستواء، ويتساوى في هذا اليوم طول ساعات الليل والنهار ثم يبدأ الليل يأخذ من ساعات النهار تباعاً، وهو أول أيام الصفري الذي يستمر لمدة ‏27 يوماً، حيث يبرد الليل فيه تدريجياً ويخف الحر قليلاً نهاراً.