ثمار "الرؤية" ورفاهية المواطن.. "صورة مزدهرة للمملكة" في عبارات مباشرة لولي العهد

وتعكس الجهود التي بذلها ولي العهد -أثناء تنفيذ متطلبات الرؤية- حرص سموه على تعزيز كل مقومات الوطن، وترسيخ إمكاناته والمزايا النسبية التي يتمتع بها، بغية إعادة صياغة البلاد من جديد، عبر حزمة من الإصلاحات الشاملة والجذرية، التي طالت كل مناحي الحياة؛ وهو ما أثمر في نهاية الطريق، عن تأكيد سلامة الوطن والمواطن، وتعزيز الأمن في ربوع البلاد؛ إيمانًا من المملكة بأن أي تنمية ستأتي بها الرؤية، لا فائدة منها، إذا لم يتمتع الوطن بكل عناصر الأمن والأمان المطلوب، وهو ما حققته الرؤية على أرض الواقع.