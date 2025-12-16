القحطاني: أمطار الرياض ديمية.. و12 ملم أعلى هطول داخل العاصمة

أوضح المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني أن الحالة المطرية التي شهدتها مدينة الرياض أمس كانت في مجملها أمطارًا ديمية، تخللتها هطولات متوسطة إلى غزيرة على بعض الأحياء، مع تساقط لحبات البرد خلال الفترة المسائية.
وبيّن القحطاني أن أعلى كمية هطول سُجِّلت داخل العاصمة بلغت 12 ملم، فيما وصلت على مستوى منطقة الرياض إلى 24 ملم في محمية الملك خالد، وذلك بحسب قراءات محطات المركز.
وأكد أن بعض المقاطع المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن غرق مواقع داخل الرياض غير صحيحة ولا تعكس واقع الحالة المطرية، مشددًا على أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية الموثوقة.