القحطاني: أمطار الرياض ديمية.. و12 ملم أعلى هطول داخل العاصمة

أوضح المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني أن الحالة المطرية التي شهدتها مدينة الرياض أمس كانت في مجملها أمطارًا ديمية، تخللتها هطولات متوسطة إلى غزيرة على بعض الأحياء، مع تساقط لحبات البرد خلال الفترة المسائية.