في نصف ساعة.. إنهاء معاناة مريضة من الاحتباس البولي بالهفوف

يُذكر أن مستشفى الملك فهد بالهفوف يعد المستشفى المرجعي في المحافظة، وتمكن من إجراء أكثر من 6000 عملية جراحية حتى نهاية العام الماضي، منها عددٌ من العمليات النوعية التي تتطلب تخصصاً دقيقاً، فيما قدّم خدمات علاجية لمراجعي العيادات الخارجية لأكثر من 142.589 مراجعاً، وبلغ عدد المنوّمين 11.200 مريضاً، في حين تجاوز عدد مراجعي الطوارئ 112 ألفاً.