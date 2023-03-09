السفير "العنزي": المملكة تؤمن بتكامل العلاقة بين الجنسين لتعزيز وحماية حقوق الإنسان

ونوه العنزي بدور المرأة العمانية ومشاركتها البناءة والمشهود لها، في مسيرة النهضة، وهو أمر أكد عليه السلطان هيثم بن طارق آل سعيد بتمتع المرأة العمانية بحقوقها التي كفلها القانون وأن تعمل مع الرجل جنبًا الى جنب في مختلف المجالات خدمة لوطنها ومجتمعها وتتويجاً لمساهمتها في النهضة والتنمية، إضافة إلى دورها الريادي في مؤسسات سلطنة عمان، ومشاركتها في صناعة حاضر البلاد ومستقبلها..