السفير "العنزي": المملكة تؤمن بتكامل العلاقة بين الجنسين لتعزيز وحماية حقوق الإنسان

استعرض سفير خادم الحرمين الشريفين، لدى سلطنة عمان عبدالله بن سعود العنزي، دور المرأة السعودية في النهضة والتنمية بالمملكة تزامناً مع اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس من كل عام، مثمناً الدور ذاته للسيدة العمانية.
وقال السفير العنزي: تؤمن المملكة بأن تكامل العلاقة بين الجنسين طريقة مثلى لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ولتصبح معظم مجالات حقوق الإنسان تتم فيها المساواة بين الرجل والمرأة بشكلٍ مطلق، كالحق في العمل، والتعليم، والصحة، والحقوق الاقتصادية وغيرها.
وأضاف، يحتفل العالم في 8 مارس من كل عام بـ"يوم المرأة العالمي" وهو يوم الدعوة والاحتفال بنجاح المرأة ودورها الأساسي في التنمية السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية. التي تقوم بدور محوري في التاريخ وفي المجتمعات العالمية، مما ساهم بشكل كامل في التنمية الحالية لمختلف البلدان. وتم تبني فكرة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة رسميًا من قبل الأمم المتحدة عام 1977م.
وأضاف أنه انطلاقًا من رؤية المملكة 2030 وبرامجها فإن ملف المرأة حظي باهتمام كبير من لدن القيادة الرشيدة، حيث أسهمت أنظمة المملكة المستمدة من الشريعة الإسلامية بتعزيز مبدأ المساواة التكاملية بين الرجل والأنثى، مع مراعاة خصائص وسمات كلا الجنسين، لتحقيق العدل في نهاية المطاف، حيث تؤمن المملكة بأن تكامل العلاقة بين الجنسين طريقة مثلى لتعزيزوحماية حقوق الإنسان، ولتصبح معظم مجالات حقوق الإنسان تتم فيها المساواة بين الرجل والمرأة بشكلٍ مطلق.
ونوه العنزي بدور المرأة العمانية ومشاركتها البناءة والمشهود لها، في مسيرة النهضة، وهو أمر أكد عليه السلطان هيثم بن طارق آل سعيد بتمتع المرأة العمانية بحقوقها التي كفلها القانون وأن تعمل مع الرجل جنبًا الى جنب في مختلف المجالات خدمة لوطنها ومجتمعها وتتويجاً لمساهمتها في النهضة والتنمية، إضافة إلى دورها الريادي في مؤسسات سلطنة عمان، ومشاركتها في صناعة حاضر البلاد ومستقبلها..