القطاع العام والحوكمة العالمية في جلسة حوارية بـ"قمة الذكاء الاصطناعي"

بدأت، اليوم، الجلسات الحوارية المصاحبة للقمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية التي تنظمها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" تحت شعار "الذكاء الاصطناعي لخير البشرية" في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض خلال الفترة من 13 - 15 سبتمبر 2022م.

وجاءت الجلسة بعنوان "القطاع العام والحوكمة العالمية.. تحديد الرؤية الكبيرة لتقنيات الذكاء الاصطناعي الحالية والقادمة، والبحوث والسياسات والآثار الاجتماعية" تطرق فيها المشاركون إلى كيفية اكتشافها من خلال إمكانية توحيد الرؤى والأطر المتباينة للذكاء الاصطناعي، وكيف يمكن للتكنولوجيا والقادة الأكاديميين في جميع أنحاء العالم الاستفادة منها وتوظيفها لصالح البشرية، واستعرضت الجلسة كيفية قياس تأثير الذكاء الاصطناعي وربط الاقتصادات العالمية والتفاعل مع المواطنين لصالح البشرية.

وشارك في الجلسة رئيس معهد الذكاء الاصطناعي مسؤول ومؤسس ‏Qantm AI سيث دوبرن، والنائب الأول للرئيس ورئيس قسم التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي في هيوليت باكارد الدكتور المهندس ليم جوه، وكبير علماء الذكاء الاصطناعي هواوي كلاود الدكتور تشي تيان، والرئيس التنفيذي لمجلس إدارة وشركة سينس تايم الدكتور تشي لو، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للذكاء الاصطناعي المهندس أيمن الراشد، والنائب الأول للرئيس ومسؤول الابتكار العالمي، سيسكو جاي ديدريش.