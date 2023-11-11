رئيس وزراء ماليزيا ينوّه بمبادرة المملكة لعقد القمة العربية الإسلامية استجابةً للظروف الاستثنائية التي يشهدها قطاع غزة

نوّه دولة رئيس وزراء ماليزيا، السيد أنور إبراهيم، بمبادرة المملكة العربية السعودية للبدء في القمة العربية الإسلامية التي تأتي استجابةً للظروف الاستثنائية التي يشهدها قطاع غزة، ولإدانة الأعمال والفضائع المستمرة التي تمارسها إسرائيل في غزة والضفة الغربية وتعرض الشعب الفلسطيني للمذبحة وإبادة النساء والأطفال. وقال في كلمته خلال أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية: "إن هذا الموقف ونزوح وتهجير الفلسطينيين، يحدث على مرأى ومسمع من العالم أجمع في انتهاك صارخ للقانون الدولي"، مشيراً إلى أن موقف الدول الغربية يعبر عن انتقائية تجاه ما يحدث في فلسطين، إلا أننا نحيي الوعي الجماعي واليقظة لدى الشعوب وليس الحكومات دعماً للقضية الفلسطينية.