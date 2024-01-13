الحساوي لـ"سبق": المسرح السعودي يزدهر.. ولم يعد ذكوريًا أو يقف على رجل واحدة

وأضاف في تصريحات لـ"سبق" على هامش حضوره أمس حفل ختام الدورة الأولى من مهرجان "أندية الهواة المسرحي 2024"، الذي أقيم أمس بمسرح جامعة الملك سعود بالرياض: المسرح السعودي لم يعد ذُكوريًا، ولم يعد يقف على رجل واحدة، أو ينظر بعين واحدة.

وأردف: "المرأة لها دور في المسرح السعودي، فهي كاتبة وممثلة ومخرجة ومنتجة، ومتواجدة في الأزياء والموسيقى في الديكور في المسرح وبقية الفنون كالسينما والتلفزيون".