الحساوي لـ"سبق": المسرح السعودي يزدهر.. ولم يعد ذكوريًا أو يقف على رجل واحدة

أكد الممثل والمنتج والشاعر، إبراهيم الحساوي، أن المسرح السعودي مزدهر ويعيش في أحسن حالاته وأوضاعه، في ظل قيادة حكيمة وضعت في صدارة اهتمامها "الإنسان وجودة الحياة".
وقال الحساوي: نشهد اليوم حراكاً مسرحياً حقيقياً، حيث ودعنا عام 2023 بمهرجان الرياض للمسرح واستقبلنا عام 2024 بمهرجان "أندية الهواة المسرحي"، وهذا شيء يبعث على الفخر والاعتزاز ، ونقدم الشكر لهيئة المسرح والفنون الأدائية، ولكل من ساهم في نجاح هذا المهرجان.
وأضاف في تصريحات لـ"سبق" على هامش حضوره أمس حفل ختام الدورة الأولى من مهرجان "أندية الهواة المسرحي 2024"، الذي أقيم أمس بمسرح جامعة الملك سعود بالرياض: المسرح السعودي لم يعد ذُكوريًا، ولم يعد يقف على رجل واحدة، أو ينظر بعين واحدة.
وأردف: "المرأة لها دور في المسرح السعودي، فهي كاتبة وممثلة ومخرجة ومنتجة، ومتواجدة في الأزياء والموسيقى في الديكور في المسرح وبقية الفنون كالسينما والتلفزيون".
ودعا الحساوي إلى أن يكون صوت المسرح مسموعًا وسقفه عاليًا، من خلال المواضيع الاجتماعية التي يطرحها ويناقشها، مستشهدًا بمسرحية "يا سلام سلم"، التي تطرقت إلى الرشوة، لأن المسرح ينبه ويوعي، وشدد على ضرورة ألا يكون "مسرح العلبة" بل عليه أن يخرج للناس وأن تتنوع المدارس المسرحية من مسرح الحكواتي ومسرح الشارع إلى المسرح الشعبي.
وأعرب عن أمله في أن تُعرض هذه المسرحيات على شاشة التلفزيون حتى يصل صوتها لجميع الناس، ويكون صوتها مسموعًا جنبًا إلى جنب مع التلفزيون والسينما.
وتابع "الحساوي": يجب أن يكون للمرأة دور حقيقي وفاعل في المسرح، ويجب أن تطبع النصوص المسرحية، وتكون مكتبة مسرحية للهيئة ليعود النفع إلى الباحث والدارس.
وكان الفنان الحساوي قد اقتبس جزءًا من كلمته التي ألقاها في حفل تدشين استراتيجية الهيئة في عام 2021 قبل 3 سنوات قائلاً: من حق الجمهور أن يكون له مسرح في كل قرية ومحافظة ومدينة في مختلف مناطق المملكة، مسرح مجهز بأحدث الإمكانيات، ويجب تكريم رواد المسرح السعودي.
وأضاف: نريد مسرحًا سقفه عالٍ وصوته مسموع وينير الدرب للمتعبين ويضئ عتمات العقل والروح، نريد مسرحًا سعوديًا يشبهنا ويكون قريبًا منا، وقد انتهى زمن التمني والأقوال، وجاء عصر الأفعال وتحقيق الأحلام على أرض الواقع، وما ذلك على بلدنا بمستحيل، في ظل قيادة حكيمة وضعت اهتمامها الأول بالإنسان وجودة الحياة.
يذكر أن هيئة المسرح والفنون الأدائية تهدف من خلال تنظيم مهرجان "أندية الهواة المسرحي 2024" في نسخته الأولى إلى تمكين أندية الهواة المسرحية من تقديم عروض مميزة في إطار تنافسي، وخلق بيئة داعمة ومنتجة للمسرحيين السعوديين؛ لزيادة عدد أعمال الإنتاج المحلي، وإثراء المشهد الثقافي والفني في السعودية r iOS