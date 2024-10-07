"الرفاعي" لـ"سبق": يجب صدور قرار إلزامي بمنع الزواج إذا كانت نتيجة الفحوصات غير متوافقة

وأضاف الدكتور الرفاعي في حديثه لـ"سبق" أنه فيما يخص التقييم؛ من الأفضل عقد مؤتمر طبي علمي لعرض نتائج هذا البرنامج، ودعوة المهتمين لإبراز نتائجه، وكذلك لمعرفة جوانب النجاحات وتعزيزها وجوانب القصور لمعالجتها، وفيما يتعلق بالتطوير فهناك مقترحات تطويرية وخاصة آلية التنفيذ، وكذلك عدد الأمراض الوراثية المشمولة بفحص ما قبل الزواج، فالوضع الراهن لبرنامج فحص ما قبل الزواج متاح فقط لمن أراد الزواج، ونتيجته غير ملزمة في حالة عدم التوافق، ولا يوجد برنامج وطني لمتابعة غير الملتزمين بنتيجة فحص ما قبل الزواج، وكذلك تكون آلية تطبيق الفحص الطبي قبل الزواج، بعد الخِطبة وبعد الموافقة على الزواج من كلا الطرفين، وفي هذه الآلية حرج اجتماعي ونفسي؛ خاصة إذا كانت نتيجة الفحص عدم التوافق؛ فيصبح قرار التراجع عن إكمال الزواج صعبًا لكلا الطرفين على الرغم من جهود وزارة الصحة المتميزة في تقديم المشورة والنصح لذلك.