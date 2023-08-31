وزير الإعلام يزور مجموعة stc ويطلع على أحدث حلول الإعلام الرقمي

زار وزير الإعلام، سلمان بن يوسف الدوسري، المقر الرئيس لمجموعة stc في مدينة الرياض، وكان في استقباله الأمير محمد بن خالد بن فيصل رئيس مجلس إدارة المجموعة، والرئيس التنفيذي للمجموعة المهندس عليان بن محمد الوتيد.