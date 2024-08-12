المركز السعودي للأعمال يُطلق المرحلة الثانية من خدمة الرمز الإلكتروني الموحّد

تأتي المرحلة الثانية من خدمة الرمز الإلكتروني الموحّد، استكمالاً للمبادرة التي أطلقها المركز في يناير الماضي؛ لإتاحة جمع تراخيص المنشآت وشهاداتها الصادرة عن الجهات الحكومية المعنية بقطاع الأعمال، في وثيقة إلكترونية موحدة، تعزّز موثوقية البيانات، وتدعم التحديث المستمر، إلى جانب إسهامها في التخلص من ظاهرة التشوّه البصري، الناتجة من إلزام المنشآت بإبراز سجلاتها وتصاريحها في المقار والفروع.