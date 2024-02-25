"الصندوق العقاري" يودع 965 مليون ريال في حسابات مستفيدي سكني لشهر فبراير

وبيّن الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم لشهر فبراير الحالي جرى تخصيصه دعمًا لأرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة. مشيرًا إلى أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحول في يونيو 2017 حتى شهر فبراير، نحو 56.6 مليار ريال.